Calciomercato Inter: il tecnico nerazzurro Conte continua a sognare l’approdo di Kanté a Milano. L’ostacolo più grande per la trattativa

Uno dei giocatori più forti d’Europa è senza ombra di dubbio il centrocampista del Chelsea Kanté. Non a caso, piace tantissimo al tecnico dell’Inter Antonio Conte che, se fosse possibile, lo vorrebbe in nerazzurro dove potrebbe fare una grandissima differenza nella rosa a disposizione del tecnico leccese. Anche se ad oggi rimane un sogno, non solo per il cartellino elevato ma anche per l’ingaggio pesante. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, dall’Inghilterra sicuri | Pronti oltre 100 milioni di euro

Calciomercato Inter, Kanté solo un sogno: ‘colpa’ dell’ingaggio

Secondo ‘Todofichajes’, Kanté non è imprescindibile al Chelsea. Il giocatore francese, che contro il Real Madrid, una delle sue pretendenti, in semifinale di Champions League è stato autore di una prestazione a dir poco straordinaria, ha un contratto che lo lega ai ‘Blues’ fino al 2023. Tuttavia, potrebbe presto lasciare Londra sia per una sua volontà di ‘cambiare aria’ ma anche per quella del club con cui, comunque, quest’anno ha giocato solo 23 partite da titolare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, non rinnova | Regalo a zero per Conte

Il suo cartellino, però, è molto elevato, il club londinese non accetterebbe offerte inferiori ai 55 milioni di euro. In più, a limitare il ‘sogno’ di Antonio Conte, che ha un ottimo rapporto con il giocatore classe 1991, c’è l’ingaggio che supera gli 8 milioni di euro. Insomma, Kanté sarebbe un acquisto di altissimo livello. Ma per i nerazzurri, tra Covid e situazione economico-societaria, si tratta di un affare a dir poco irreale.