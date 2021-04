Calciomercato Inter: uno dei giocatori nerazzurri più importanti è decisamente corteggiato da due top club in particolare. I dettagli

L’Inter di Antonio Conte, che si appresta a conquistare uno scudetto che manca ormai da ben 11 anni, è fatta di tanti leader che in questa stagione si sono rivelati a dir poco fondamentali. Tra questi c’è Romelu Lukaku che si è confermato ad altissimi livelli anche quest’anno. Adesso, però, su di lui incombono due top club europei, il Manchester City e il Chelsea: in particolare i ‘Blues’ sembrano fare sul serio. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Chelsea su Lukaku: in Inghilterra sicuri

Il Chelsea è su Romelu Lukaku. Secondo il ‘Sun’ non ci sono dubbi, con i ‘Blues’ pronti ad offrire oltre 100 milioni di euro per il centravanti belga che tanto bene sta facendo con la maglia dell’Inter. Su di lui ci sarebbe anche il Manchester City che però pare essere più intenzionato ad acquistare il gioiello del Borussia Dortmund Erling Haaland su cui, peraltro, c’era anche il Chelsea. Abramovic e colleghi, quindi, punteranno sul numero 9 nerazzurro in estate.

Anche perché Timo Werner ha deluso decisamente le aspettative, ragion per cui non è assolutamente insostituibile nella rosa del club londinese. L’affare per riportare Lukaku a Londra non è semplicissimo però. Il belga sta bene a Milano e pure l’Inter vorrebbe trattenerlo: anche se, tenendo conto della situazione economico-societaria del club, non è improbabile che venga accettata un’offerta elevata.