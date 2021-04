Vecino fa gola in Spagna con il Valencia eventualmente pronto a proporre uno scambio all’Inter: novità a destra

La stagione di Matias Vecino non è stata di certo delle più entusiasmanti. Tantissimo problemi fisici ed un impiego estremamente basso che lo ha portato a collezionare appena 30 minuti totali distribuiti su 4 apparizioni in questa Serie A. Troppo poco per il centrocampista uruguaiano finito rapidamente ai margini del progetto dell’Inter, che valuta da tempo eventuali offerte per l’ex Fiorentina. In Spagna però Vecino piace, soprattutto al Valencia che potrebbe imbastire una trattativa. Per le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino stuzzica in Spagna: ipotesi di scambio

Vecino potrebbe quindi stuzzicare il Valencia, che ha bisogno di rinforzare centrocampo. L’agente dell’uruguagio, fuori dai piani futuri, ha ottime relazioni con il club spagnolo come testimoniato dall’affare Florenzi della passata stagione. Gli spagnoli non hanno però un gran budget a disposizione, e per questo potrebbero offrire uno scambio.

Nello specifico si tratterebbe di un affare alla pari, da 10 milioni di euro circa, con Piccini, terzino destro italiano rientrato a Valencia a gennaio dopo la fallimentare esperienza all’Atalanta. Qualora fosse davvero questa la proposta degli iberici arriverebbe il rifiuto secco dell’Inter, già ben coperta in quella zona di campo con i vari Hakimi e Darmian, cresciuto molto nelle ultime uscite, senza contare il jolly D’Ambrosio.