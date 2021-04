Lukaku fa gola in Premier League soprattutto al Chelsea pronto a fare follie. Spunta un clamoroso maxi scambio per il belga

A secco da qualche giornata ma ugualmente fondamentale nell’economia del gioco offensivo di Antonio Conte: Romelu Lukaku con la mente è caccia del gol perduto, mentre al di fuori del terreno di gioco si inizia a chiacchierare anche sul suo futuro. L’exploit del belga alla corte del tecnico salentino non è passato sottotraccia soprattutto in Premier League dove non mancano i club interessati ai suoi servigi. In particolar modo negli ultimi giorni ha ripreso quota la suggestiva ipotesi legata ad un ritorno al Chelsea, club che lo conosce molto bene e che ha puntato su di lui in gioventù salvo poi lasciarlo andare troppo presto. Oltremanica si parla dei ‘blues’ pronti a offrire oltre 100 milioni di euro per il grande ex, ma in realtà la strada pensata e battuta potrebbe essere un’altra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, assalto a Lukaku: maxi scambio col Chelsea

Il Chelsea potrebbe in realtà ragionare prima su una proposta che preveda due giocatori graditissimi a Conte, ovvero N’golo Kante ed Emerson Palmieri. Il francese è valutato sui 40 milioni, mentre il mancino italo brasiliano sui 18. A loro due potrebbero aggiungere una proposta cash da 30-35 milioni di euro per provare a strappare un complicato si. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea ‘scambio’ con il Monza | I dettagli L’Inter sarebbe ingolosita, anche se un ostacolo importante potrebbe essere rappresentato dall’alto ingaggio di Kante che percepisce circa 8 milioni di euro. A ciò va aggiunto il fatto che in caso di permanenza in panchina di Conte, Lukaku resta incedibile.