In quel di Milano è arrivato il presidente Steven Zhang che ha avuto anche modo di confrontarsi con Conte e la squadra: suona la carica

La volata scudetto dell’Inter continua con la spallata decisiva che potrebbe arrivare già contro il Crotone domani pomeriggio con il giusto aiuto dalle inseguitrici. Ad ogni modo è solo questione di tempo prima che la truppa di Antonio Conte possa festeggiare con pieno merito un successo in campionato che manca ormai da troppo tempo. Lukaku e compagni saranno di scena a Crotone mentre a Milano è arrivato a suonare la carica anche il presidente Steven Zhang. Il giovane numero uno nerazzurro è arrivato al Suning Training Center questa mattina intorno alle 11.15, ed è stato accolto dalla dirigenza al gran completo, con la presenza dei vari Marotta, Antonello, Zanetti e Ausilio.

Inter, Zhang suona la carica: “Ultimo sforzo per lo scudetto”

Steven Zhang è quindi arrivato per dare la carica alla squadra e all’allenatore in vista del rush finale di una stagione che, almeno in Italia, sarà ricordata come trionfale. Il presidente è subito andato nello spogliatoio per salutare Conte e la sua truppa prima della rifinitura fissata per le 12. Si è trattato di un incontro molto sentito e concluso da un abbraccio molto bello al tecnico e ad ogni calciatore.

Zhang si è quindi complimentato per la bella stagione aggiungendo: “Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un ultimo sforzo“. Ultima richiesta a Conte e alla squadra in vista del tramonto di questo splendido campionato.