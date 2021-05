L’Inter va a caccia di un difensore a costo zero per allungare le rotazioni di Conte. Maksimovic è un’ipotesi ma occhio alla Spagna

Tra presente e futuro l’Inter si accinge a concludere l’ottima stagione di Serie A che dovrebbe vedere i nerazzurri sul tetto d’Italia nelle prossime settimane. Con il rientro di Zhang a Milano sarà poi tempo di iniziare a pianificare attentamente la prossima annata, dentro e fuori dal campo. In particolare sul mercato l’Inter continua a prestare grande attenzione ai futuri svincolati, che potrebbero rappresentare chance ghiotte in un periodo di crisi come quello attuale. Nello specifico i nerazzurri cercano sempre un centrale di difesa, e Nikola Maksimovic del Napoli resta un’opzione validissima. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo a zero: Maksimovic piace anche all’Atletico

Nikola Maksimovic resta quindi il primo nome per la difesa. Il serbo in scadenza con il Napoli ricoprirebbe il ruolo di alternativa a Milan Skriniar, e non solo grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare sia a tre che a quattro. Con l’Inter potrebbe accordarsi sui 2,5 milioni di euro a stagione per tre anni ma occhio all‘Atletico Madrid di Simeone.

In Spagna infatti dicono che il centrale partenopeo, sia stato offerto anche ai ‘Colchoneros’ e che gli stessi iberici potrebbero mettere sul piatto una proposta anche economicamente superiore a quella del club di Suning: in totale l’Atletico potrebbe offrire 3 milioni di euro per tre anni.