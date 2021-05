Kolarov: spunta una nuova pretendente per il difensore nerazzurro

Inter, il difensore Aleksandar Kolarov non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione dalla società nerazzurra. Il suo futuro potrebbe essere non al Bologna come si vociferava ma all’Hellas Verona

INTER KOLAROV AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell’Inter arrivato la scorsa estate dalla Roma Aleksandar Kolarov a fine stagione non verrà confermato e quindi la sua avventura in nerazzurro terminerà dopo solo una stagione. Il portale MozzartSport, ha voluto ipotizzare quale potrebbe essere il suo futuro e ha confermato che difficilmente tornerà alla Stella Rossa di Belgrado squadra nella quale è cresciuto calcisticamente prima di passare alla Lazio, al Manchester City alla Roma e quindi in nerazzurro.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affondo per Bastoni | Sei giocatori sul tavolo

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo

Il sito ha spiegato che, nonostante l’età e una stagione non positiva nella squadra lombarda, il calciatore ha ancora diverse richieste e che in questo momento non è il Bologna, come si vociferava tempo fa, ma l’Hellas Verona a pensare all’esterno sinistro per la prossima stagione. La cosa importante perché questa trattativa vada in porto, è che il difensore si liberi dal contratto che lo lega ai nerazzurri e possa essere preso a parametro zero.