Lautaro: l’attaccante è terzo al mondo per gol e assist, nella top 10 mondiale

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez è il terzo attaccante al Mondo come gol e assist fatti. Il giocatore al termine della stagione rinnoverà con il club milanese e salvo offerte indecenti dovrebbe legarsi ai colori del cielo e della notte per molti anni

INTER LAUTARO GOL E ASSIST/ Nell’hockey sia l’assist che il gol vengono considerati alla pari, nel calcio il discorso è diverso ma entrambi i gesti tecnici sono importanti per permettere alla propria squadra di vincere. Nel nostro campionato ci sono tre calciatori che, sommando sia gli assist che le reti, sono entrati in questa speciale classifica mondiale dei primi 10 calciatori under 23. I giocatori in questione sono Musa Barrow del Bologna, Dusan Vlahovic della Fiorentina e Lautaro Martinez dell’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Non per nulla tutti e tre gli attaccanti piacciono a parecchie squadre, anche se il calciatore felsineo viene valutato più di 20 milioni di euro, l’attaccante viola sta trattando con la Fiorentina il rinnovo del contratto, ma su di lui sono forti gli interessi di Milan e Roma, senza contare che sia all’estero che in Italia potrebbero intervenire anche altre squadre, mentre Lautaro Martinez dovrebbe rinnovare il suo contratto a scudetto vinto, ma è sempre molto appetibile in Spagna, dove il Barcellona e non solo spera di poterlo acquistare. Come ha spiegato Calciomnercato.com