Sherwood: “L’errore più grande dello United è stato quello di sbarazzarsi di Romelu Lukaku”

Inter, l’ex calciatore Tim Sherwood del Blackburn ha voluto dare il suo parere sulla cessione da parte del Manchestr United di Romelu Lukaku alla squadra meneghina. L’ex giocatore si è detto contrariato da tale operazione

INTER SHERWOOD SU LUKAKU/ L’ex calciatore del Blackburn Tim Sherwood, è stato intervistato dal Manchester Evening News per dare un’opinione sulla cessione avvenuta ormai due anni fa da parte dello United di Romelu Lukaku all’Inter. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Quello di cui hanno bisogno è un centravanti, avranno bisogno di qualcuno in quel ruolo. Uno lo avevano, ed è stato l’errore più grande che abbiano mai fatto quello di sbarazzarsi di Romelu Lukaku, che ora spadroneggia all’Inter. Edinson Cavani potrebbe non essere la risposta per sfidare il Manchester City a causa del suo spazio in campo, ma penso che sia di grande aiuto per i giovani come Mason Greenwood o Marcus Rashford; per loro guardarlo ogni giorno in allenamento è fantastico perché quello che fa è un’arte“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno chiesto che succederebbe se nel prossimo mercato estivo prendessero Harry Kane o Erling Haaland e lui ha spiegato: “Se riuscissero a ottenere uno di quei due, l’anno prossimo sarebbero sicuramente lassù a contendersi il titolo di Premier League“.