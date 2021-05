Il Bayern Monaco deve alzare la guardia: salgono le voci di un possibile addio di Lewandowski. I tedeschi potrebbero guardare in casa Inter

Solo un infortunio ha privato il Bayern Monaco di Robert Lewandowski nel momento più importante della stagione, ovvero a cavallo della doppia sfida contro il PSG che ha visto i tedeschi soccombere. Una perdita importante alla luce dell’enorme importanza ricoperta dal polacco soprattutto negli ultimi due anni, nei quali ha raggiunto i massimi livelli. 43 gol in 37 partite stagionali per l’ex Dortmund che è divenuto certamente il miglior nove del mondo. Eppure dalla Germania spaventano il Bayern, con ‘Sky Deutschland’ che evidenzia come diversi top club europei di alto livello sarebbero interessati alle prestazioni del centravanti. Ci sarebbero per giunta stati contatti con l’agente di Lewandowski.

Calciomercato Inter, Lukaku per il dopo Lewandowski: il Bayern ci prova

In caso di clamoroso, ed inaspettato addio a Lewandowski, ecco che il Bayern potrebbe bussare in casa Inter a caccia di un sostituto di livello simile. Nel caso specifico si tratterebbe di Romelu Lukaku, autore di una grande stagione alla corte di Conte, e principale fulcro dell’attacco dei nerazzurri che si avviano a vincere lo scudetto.

Lukaku è inoltre molto stimato dal neo tecnico Nagelsmann, da cui ripartirà il progetto dei bavaresi, che sarebbero anche disposti a mettere sul piatto 40-45 milioni di euro più 25-28 di bonus.