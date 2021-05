L’Inter potrebbe operare un restyling in estate a partire dal futuro di Alexis Sanchez. Col cileno in uscita torna di moda anche Luis Muriel

Al netto di una stagione estremamente positiva dal punto di vista collettivo, in casa Inter la prossima estate andranno ugualmente operati dei cambiamenti in alcune zone del campo. In particolare la situazione attacco resta in divenire con le uniche certezze rappresentate da Lukaku e Lautaro Martinez. Alexis Sanchez infatti ha vissuto un’annata contro alti e bassi, e il club meneghino potrebbe provare a disfarsi del suo pesante stipendio nel corso della prossima sessione di calciomercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sanchez in uscita: sogno Muriel, cifre e dettagli

Lo stesso Sanchez inoltre sarebbe poco contento di restare a Milano ancora da comprimario, alle spalle della coppia titolare. In caso di cessione l’Inter si libererebbe di un super ingaggio da 7 milioni di euro annui col cui risparmio potrebbe provare a tentare il colpo Luis Muriel.

L’Atalanta però è vetrina cara e chiede non meno di 35-40 milioni di euro per il proprio gioiello offensivo. L’Inter dal canto suo potrebbe provarci offrendo una decina di milioni più Matias Vecino, valutato altrettanto, e Sebastiano Esposito valutato sui 15 milioni. Una proposta articolata ma che difficilmente potrebbe convincere la ‘Dea’.