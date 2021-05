By

Inter: il ct della Nazionale italiana Mancini commenta lo scudetto appena conquistato dai nerazzurri e parla di Barella, Bastoni e Darmian

Intervistato da ‘Gr Parlamento’, il ct della Nazionale italiana ha espresso la sua opinione sullo scudetto conquistato dall’Inter in questa stagione. In più, si è espresso su Barella, Bastoni e Darmian in vista delle convocazioni ad Euro 2021:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scacco matto alla Juventus | Tripla beffa

“Lo Scudetto è ampiamente meritato, l’Inter ha tanti punti di distacco sulla seconda. Conte riesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato così lungo è una qualità importante. La crescita di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni? È fondamentale dare spazio ai giovani. Darmian agli Europei? Ha fatto un buonissimo campionato, purtroppo non possiamo portare più di 26 giocatori: tanti bravi calciatori dovranno restare a casa e questo è un grande dispiacere“.