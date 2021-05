Il duello tra Inter e Juventus si potrebbe presto riproporre in sede di calciomercato. Tris di affari sul tavolo: da Emerson a De Paul

La storica rivalità tra Inter e Juventus prosegue senza sosta, esaltata ancora di più dal cambio della guardia di quest’anno con il dominio bianconero in campionato interrotto proprio dai nerazzurri del grande ex Antonio Conte. Intrecci quelli tra il club di Suning e quello di Agnelli che dal campo spesso e volentieri si spostano anche sul mercato, tra duelli pronti a consumarsi su un campo di battaglia ben differente. Non mancano infatti i calciatori che spesso sono accostati sia all’Inter che alla Juventus, ma l’ago della bilancia in questo momento sembra pendere su Marotta e soci. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI

Calciomercato Inter, scacco matto alla Juventus: da Emerson a Dzeko

In vista della prossima sessione di calciomercato l’Inter proverà ad acquistare soprattutto un attaccante di scorta, un esterno sinistro e un centrocampista di qualità. Identikit che portano a Edin Dzeko, Emerson Palmieri e Rodrigo De Paul, tre calciatori con storie diverse alle spalle, ma accomunati dall’interesse sia dei nerazzurri che della stessa Juventus.

L’Inter è pronta a mettere sul tavolo la tripla beffa per i rivali di sempre, con un maxi affare da 45 milioni di euro totali per tutti e tre i calciatori, alla luce anche del possibile arrivo a parametro zero di Dzeko in caso di rescissione con la Roma. Un autentico triplo colpo che lascerebbe a bocca asciutta la Juventus, che in particolare col ritorno di Allegri potrebbe puntarci forte.