Belinazzo: “A breve la società nerazzurra definirà la questione prestito e quota di minoranza”

Inter, il noto giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ Marco Belinazzo ha voluto dare alcune spiegazioni sia sul progetto SuperLega sia sulla situazione societaria in casa nerazzurra

INTER BELINAZZO INTERVISTA/ Il giornalista de ‘Il Sole 24 ore’ Marco Belinazzo, ha esordito, intervistato durante il programma sportivo di Radio24 ‘Tutticonvocati’, con queste parole: “C’è un velo di ipocrisia intorno al progetto Superlega“. Poi ha aggiunto e spiegato: “Si sapeva che se ne parlava e ora c’è la prova documentale che nel consiglio di Lega se ne era parlato a febbraio e in quei giorni analoghi dibattiti venivano fatto in altri campionati. Tutti sapevano tutto perché erano progetti messi sul piatto. Anche Uefa e Fifa sapevano. Il discorso sulla cospirazione e le sanzioni è un’esagerazione. In quel progetto discusso non presentato non si parlava di inviti ma di accesso per merito sportivo ed altri con permanenza pluriennale. Il modo in cui è stato presentato lo ha reso indifendibile”.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo e futuro Agoume: le ultime

LEGGI ANCHE>>> Inter, fissata la festa della Curva Nord | Ecco quando

Il discorso si è poi spostato sulla situazione societaria della squadra nerazzurra e lui ha detto: “Dopo lo scudetto, in casa Inter si tratta di chiudere accordo ponte per quanto riguarda i soldi che devono permettere di arrivare a fine stagione. A breve si definirà la questione prestito e quota di minoranza”.