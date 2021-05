Inter: la Curva Nord prepara la festa Scudetto dopo il 19° titolo conquistato dai nerazzurri lo scorso week end. Dettagli e ospiti ‘speciali’

Il 19° scudetto per l’Inter vuol dire tanto, soprattutto per i tanti tifosi che aspettavano da anni un successo del genere. E proprio per questo, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la Curva Nord starebbe pensando di organizzare una festa davvero speciale all’esterno dello stadio, come comunicato sui propri social. Il luogo preciso è il Baretto che verrà colorato di nerazzurro.

In più, i tifosi della ‘Beneamata’ si augurano di avere qualche giocatore o, addirittura, Antonio Conte a festeggiare con loro intorno alle ore 16.50. Nulla è ancora deciso, però. Il Comune cercherà infatti di assicurarsi che non si ripeta quanto accaduto domenica quando a Milano è saltata ogni tipo di misura di sicurezza.