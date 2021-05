Ligabue: “Se ogni scudetto è bellissimo questo è stato speciale”

Inter, il noto cantante Luciano Ligabue grande tifoso nerazzurro, è stato intervistato per parlare della sua squadra del cuore e dell’emozione provata per la vittoria del diciannovesimo scudetto

INTER LIGABUE DICHIARAZIONI/ L’Inter ha vinto il suo 19esimo scudetto e il Corriere della Sera ha intervistato Luciano Ligabue noto cantante e tifoso nerazzurro. Gli hanno chiesto tra cinema, poesia e racconti a cosa non sa dire di no e lui ha spiegato: “Di recente ho detto no alle musiche per una trasmissione sull’Inter. Niente di più difficile che scrivere un inno. Si rischia la retorica“.

Gli hanno domandato, se anche adesso che la squadra meneghina ha vinto il campionato ci possa essere questo pericolo e lui ha risposto: “Se ogni scudetto è bellissimo questo è stato speciale. Con tutte le difficoltà che hanno avuto, si sono messi a fare squadra in tutti i sensi. Spero rimangano tutti lì. Magari ad aprire un ciclo”. Molti tifosi nerazzurri speravano che il cantautore emiliano scrivesse, magari insieme ad un altro cantante nerazzurro come Vasco Rossi, il nuovo inno della squadra, che invece dovrebbe essere quello di Max Pezzali e Claudio Cecchetto.