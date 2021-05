Vidal: Flamengo e Marsiglia sul calciatore che per ora non pare interessato

Inter, il centrocampista Arturo Vidal è stata una delle note poco positive di una stagione che ha visto la squadra nerazzurra tornare a vincere lo scudetto dopo 11 anni. Il giocatore potrebbe lasciare Milano già nella prossima sessione di mercato e ha delle richieste ma per ora preferisce soprassedere

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ L’Inter ha vinto il suo diciannovesimo scudetto, ma una delle note stonate dell’ottima stagione dei calciatori di Antonio Conte è stato Arturo Vidal, che tra infortuni e prestazioni non pienamente sufficienti, probabilmente potrebbe lasciare Milano già al termine di questa stagione. Nonostante l’annata non positiva, il centrocampista ha diversi club interessati e due tra queste si sarebbero già fatti avanti tramite il suo procuratore, con offerte anche al club nerazzurro. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, sul calciatore ci sarebbero sia il Flamengo che l’Olympique Marsiglia, ma per il momento parrebbe che il calciatore non sembrerebbe essere molto interessato dalle lusinghe sia della squadra carioca, che di quella francese.

Un problema in più per Beppe Marotta in vista del prossimo mercato visto che, a parte il forte investimento che si farà per la fascia sinistra, per gli altri rinforzi dovrà partire qualcuno, sia per liberare un posto ad un nuovo calciatore, ma soprattutto per fare qualche plusvalenza da reinvestire sul mercato.