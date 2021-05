Inter: Javier Zanetti ha parlato di veramente tutto. Da Lautaro e Lukaku fino a Conte, Suning e la Superlega. Tutte le sue parole

Javier Zanetti, ai microfoni de ‘La Nacion’, ha parlato di tanti argomenti dopo il 19° scudetto conquistato dall’Inter. Da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez ad Antonio Conte, senza dimenticare Suning e la Superlega. Le sue parole:

“Lukaku-Lautaro? Abbiamo una delle migliori coppie d’attacco. Entrambi si completano molto bene. È bello vederli giocare. Sembrano giocare a memoria, grazie all’enorme lavoro fatto dietro le quinte. In particolare Lautaro: stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, che ha ancora molto da migliorare. Il suo livello massimo deve ancora arrivare“.

“Conte? Ricordo il primo pranzo con lui, appena firmò capii che stava per cominciare qualcosa di bello. Mi ha anche dato spazio e fiducia per poter essere vicino al gruppo. Ha il grande merito di aver interrotto l’incredibile striscia di scudetti consecutivi della Juventus. In più ha valorizzato tanti giocatori e la stessa Inter. Momenti difficili? sì, ci sono stati. Tutti i gruppi, se vogliono davvero crescere, devono passare determinati momenti e imparare a gestirli.

Inter, Zanetti: “Difficoltà economiche, Suning poteva cedere. Superlega praticamente mai esistita”

“Difficoltà Suning? L’Inter a metà stagione poteva essere ceduta. Ha attraversato e sta attraversando gravi problemi finanziari. Non siamo gli unici ad avere problemi, ovviamente, perché la pandemia ha messo tutti nei guai. Il lavoro dell’allenatore e dei giocatori è stato molto buono, ma allo stesso tempo il club deve aspirare a qualcosa di più. Il club deve migliorare molti meccanismi, questa è la realtà“.

Poi, però, interpellato dall’Ansa, spiega:

“Le mie parole in riferimento alla Proprietà sono state mal riportate. Io ho invece detto che la Proprietà ha sempre continuato a supportare il Club nonostante la crisi economica globale generata dalla pandemia”.

“Superlega? È come se non fosse mai esistita. Tutti i tifosi, non solo dei 12 club fondatori, non la volevano. È stato un errore, e dagli errori si impara. Questo sbaglio aiuterà senz’altro la FIFA e l’UEFA insieme alle società di tutto il mondo a cercare di trovare la soluzione migliore per migliorare il calcio. Sia dal punto di vista economico che sportivo“.