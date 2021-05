Calciomercato Inter: un clamoroso valzer delle panchine vedrebbe protagonisti Antonio Conte, Massimiliano Allegri e non solo. Tutti i dettagli

Antonio Conte è stato protagonista di una stagione davvero straordinaria nella quale ha guidato l’Inter verso il 19° scudetto della sua storia. Tuttavia, non è ancora sicuro della sua permanenza in nerazzurro. Di questo, al termine della stagione, ne discuterà con il presidente Steven Zhang e la dirigenza. E in tal senso, dalla Spagna vedono un clamoroso addio di Conte, direzione Real Madrid, per fare spazio a Massimiliano Allegri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Quello ipotizzato da ‘Todofichajes’ ha veramente del clamoroso. Il portale spagnolo vede, infatti, possibile a fine stagione l’addio di Zinedine Zidane al Real Madrid, a maggior ragione dopo l’uscita in semifinale di Champions. I ‘Blancos’, in tal caso, lo sostituirebbero con Antonio Conte. Il tecnico leccese non è sicuro di rimanere all’Inter, deve discutere di questo con la dirigenza nerazzurra. L’ex allenatore del Chelsea chiede chiarezza e continuità anche sul mercato, e forse la situazione economico-societaria del club potrebbe non permetterlo.

Va ricordato, però, che lo spogliatoio delle ‘Merengues’ nel gennaio 2019, quando Conte poteva davvero approdare a Madrid, capitanato da Sergio Ramos e i senatori della rosa, si oppose. Motivo? I carichi di lavoro degli allenamenti dell’attuale tecnico della ‘Beneamata’. Molto difficile che accada qualcosa, lo ricordiamo. Ma in caso fosse più di un’ipotesi, l’Inter con chi sostituirebbe Conte? Il nome più caldo è quello di Massimiliano Allegri, più uomo società del suo collega italiano. Anche se sembra molto vicino, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, ad un ritorno alla Juventus. Tornando a Conte-Real, c’è chi dice che possa fare un nome ben preciso a Perez per rinforzare la rosa: ovviamente Romelu Lukaku.