Inter: in programma nei prossimi giorni un summit tra i presidenti di A. La decisione finale su Beppe Marotta e Paolo Scaroni, i dettagli

Oggi ‘La Repubblica’ rivela che entro martedì prossimo ci dovrebbe essere un summit tra i venti presidenti di Serie A. L’obiettivo è quello di ritrovare una linea che possa unire tutti e porre fine ad ogni discussione povera di contenuti.

In tal senso, si parlerà delle dimissioni del presidente del Milan Paolo Scaroni e anche del futuro dell’ad dell’Inter Beppe Marotta. Il numero uno rossonero, molto probabilmente, rimarrà in consiglio di Lega con tanto di dimissioni respinte e Marotta in consiglio federale. Mercoledì, invece, andrà in scena l’ultimo atto (si spera) la pratica dei diritti tv con probabile via libera all’offerta di Sky.