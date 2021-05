Serie A, 35esima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Sampdoria

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Inter-Sampdoria valevole per la 35esima giornata di campionato

Non molte motivazioni per scendere in campo, se non quelle del semplice orgoglio di vincere ancora per l’Inter di Antonio Conte Campione d’Italia che sabato alle ore 18 ospiterà allo stadio ‘San Siro’ la Sampdoria di Claudio Ranieri. Anche per i liguri non c’è molto da perdere con la sola lotta per il nono posto in campionato con il Verona di Ivan Juric.

Ad ogni modo, il match verrà diretto da Giovanni Ayroldi di Molfetta. Ranghetti e Pagliardini lo assisteranno, mentre Paterna agirà da quarto uomo. Orsato e Valeriani saranno invece occupati in sala Var.