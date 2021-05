Calciomercato Inter: dalla Spagna giungono indiscrezioni clamorose sul futuro in nerazzurro di Lautaro Martinez che pare essere in bilico

Lautaro Martinez è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti dello scudetto conquistato dall’Inter di Antonio Conte. Gol, assist e tanta sostanza per il talentuosissimo centravanti argentino che è ormai arrivato alla sua terza stagione in nerazzurro, alla seconda da quando il tecnico leccese siede sulla panchina dalla ‘Beneamata’. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto in Spagna dove sono pronte offerte da capogiro: ma non da parte del Barcellona, bensì del Real Madrid. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Real Madrid fa sul serio: contatti avviati con Lautaro e i nerazzurri

Secondo quanto riportato da ‘El Partidazo de COPE’, il Real Madrid farebbe sul serio per Lautaro Martinez. Secondo il programma televisivo spagnolo, infatti, il talento argentino starebbe trattando con i ‘Blancos’ in vista del futuro. Ma non solo. Secondo gli iberici, sarebbero stati già avviati i contatti anche con i nerazzurri per il giocatore.

Una premessa: il giocatore della ‘Beneamata’ sta per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023, che dovrebbe prevedere anche l’eliminazione della clausola da 111 milioni di euro. Marotta e colleghi vogliono quindi provare a blindare il giocatore. Anche se, lo ricordiamo, a causa delle difficoltà economico-societarie del club, se arrivassero offerte davvero importanti, Lautaro potrebbe seriamente lasciare Milano.