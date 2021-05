Inter: l’agente di Achraf Hakimi si esprime sui nerazzurri e sul futuro dell’esterno destro marocchino che smebr apiacere al Bayern Monaco

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, è stato intervistato da ‘Goal’ e ‘SPOX’ dove ha parlato delle ultime voci di mercato che vedrebbero il Bayern Monaco fortemente interessato al giocatore dell’Inter. Le sue parole:

“Hakimi? Non so da dove vengano queste voci, ma non mi stupirebbe se il Bayern Monaco fosse interessato a lui. Nessuno mi ha contattato. Achraf è molto contento all’Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?”.