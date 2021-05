Inter-Sampdoria: lo staff di Conte parlerà in conferenza prima del match con i liguri valido per la 35° giornata davanti ai giornalisti

Prima conferenza stampa da Campione d’Italia per l’Inter di Antonio Conte, ma senza la presenza del tecnico leccese. Davanti ai giornalisti, infatti, la parola andrà al suo staff anch’egli protagonista di quest’annata straordinaria. Le loro parole:

Domanda per tutti: “Tutti noi facciamo fatica a trasmettere cosa proviamo per quel che abbiamo raggiunto. Ci abbiamo messo tanto sacrificio e dedizione al lavoro. Principalmente arrivato grazie al mister e alla squadra. Gioia veramente indescrivibile”.

Domanda per Antonio Pintus e Costantino Coratti: “Questo successo? Prima di tutto – dice Pintus – abbiamo cercato di sfruttare il periodo di lockdown per tenere la condizione per evitare di farla perdere ai giocatori. Anche per quanto riguarda il psot lockdown abbiamo fatto un richiamo, non abbiamo fatto una vera e propria preparazione. Quindi abbiamo fatto fare un sacrificio perché c’era veramente poco tempo, certe volte anche dopo le partite si mettevano a disposizione. Tutto lo staff è stato determinante per cercare di raggiungere gli obiettivi. Io non credo ci sia stato un momento – dice Coratti – particolare, ma un lavoro svolto giorno dop ogiorno per essere sempre più performanti possibili”.

Domanda per Gianluca Conte: “Siparietto con Antonio? Ci sono abituato. Era un momento concitato e mi ha strappato il microfono, ma lui è fatto così. Sfido chiunque a stare con lui – ride – E’ stata una vittoria sofferta ma importante come tutti i successi di Antonio. E’ un perfezionista, cerchiamo sempre di dargli il massimo”.

Domanda per Adriano Bonaiuti: “Portare avanti Handanovic anche con Conte? E’ stato un percorso lungo. Vincere è diverso, ma lo ha meritato assolutamente”.

Domanda per Stefano Bruno: “Ho iniziato la mia carriera con il mister con l’Arezzo. Di sicuro non è più l’Antonio Conte di 13 anni fa, ma la caratteristica del lavoro è rimasta intatta. Adesso ha più esperienza, ma è il solito di sempre. Lavoro preventivo? Dipende anche dal giocatore, il calciatore deve mettere insieme i tasselli”.

Domanda per Paolo Castelli: “Dovevo allenare le giovanili, invece farlo in prima squadra è stata un’esperienza incredibile. Vedere la loro ricerca della perfezione è fantastico, con i portieri di un top club si lavora sui particolari. Sono stato fortunato a provare questa esperienza in prima persona”.

Domanda per Christian Stellini: “Essere interisti? Il mister sapeva da subito che sono nerazzurro da quando sono nato. Se n’è accorto immediatamente che significava per me. Il mio lavoro iniziale era far capire ad Antonio Conte cosa significava essere interista e far capire agli interisti che significasse lavorare con Antonio Conte. Abbiamo puntato l’obiettivo e Antonio ci ha trascinato per raggiungere lo scudetto”.

Domanda per Gianluca Conte e Antonio Pintus: “Romelu? La sua caratteristica – dice Pintus – è la potenza che è impressionante. Quando parte sembra un giocatore di football americano, è migliorato anche nella resistenza allo sforzo. Anche gli altri ragazzi sono migliorati tanto. Antonio è meglio se sta in panchina – ride – perché è fatto per quello, per stare con i ragazzi”.

Domanda su Eriksen, risponde Stellini: “Eriksen ha fatto un percorso che molti altri che vengono dall’estero devono imparare alcuni aspetti del calcio come lo viviamo noi in Italia. Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui, lo abbiamo sempre aspettato. Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento, e lui ha dato il suo contributo. Ma deve continuare così”.