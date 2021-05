Calciomercato Inter: Ashley Young ha ancora il futuro incerto e infatti non è sicuro il suo ritorno in Premier League al Watford. I dettagli

Anche Ashley Young, nonostante le poche presenze accumulate in questa stagione, ha contribuito alla conquista del 19° scudetto dell’Inter che non lo vinceva dal 2010. Tuttavia, il suo futuro sembra essere decisamente distante da Milano oltre che molto incerto. L’esterno inglese non è infatti sicuro della sua destinazione.

Secondo il ‘Sun’, sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter Miami, non soltanto il Watford. David Beckam avrebbe la forte intenzione di rinforzare proprio con Young, in scadenza di contratto con i nerazzurri questa estate, la sua squadra che milita in Mls.