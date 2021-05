Inter-Roma: debutta la nuova maglia con il nuovo logo

Inter-Roma, domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si affronteranno la squadra di Conte e quella di Fonseca. I nerazzurri indosseranno per la prima volta la nuova maglia che era stata presentata circa un mese fa ma che non era ancora stata indossata dai calciatori della formazione milanese

INTER DEBUTTA MAGLIA/ Domani sera alle ore 20,45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si affronteranno l’Inter di Conte e la Roma di Fonseca per la sfida valida per la 36esima giornata del campionato di serie A. Sulla carta, è una partita sicuramente molto più importante per i giallorossi, che hanno il Sassuolo dietro di soli 2 punti e quindi rischiano di non partecipare alla prossima Europa League.

Non mancano però nemmeno le motivazioni per i giocatori della squadra meneghina, visto che l’incontro di domani sera, oltre a permettere alla squadra di Antonio Conte di indossare la nuovissima maglia presentata circa un mese fa, ma che non ha ancora debuttato in una partita ufficiale, sarà importante per provare a centrare la 15esima vittoria consecutiva in casa e migliorare il record di vittorie nelle gare disputate al Meazza, che era stato raggiunto proprio grazie al successo per 5-1 contro la Sampdoria, nell’ultima giornata di campionato.