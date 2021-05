Il Real Madrid fa sul serio per Lautaro Martinez, che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2023. Super proposta degli spagnoli

Intervistato da ‘Libero’, Lautaro Martinez giura fedeltà all’Inter a prescindere da cosa farà Antonio Conte: “Il mister mi ha fatto crescere molto e spero che rimanga, ma se anche va via io sono un giocatore dell’Inter e continuerò a lavorare per questo club”. Sul rinnovo, che per le ben note vicende tarda ancora ad arrivare: “Il mio procuratore parla con i dirigenti, l’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono troppo contento di fare parte di questo progetto”. L’argentino non si è invece esposto troppo sulla questione ‘tagli’ degli stipendi. I calciatori, come circola da ore, hanno detto alla rinuncia di due mensilità proposta dal presidente Steven Zhang: “Siamo molto sereni, concentrati sul campo – dice Lautaro – Mi è chiaro il momento che stiamo vivendo, parleremo con la società e troveremo una soluzione. Dobbiamo capire tutti assieme“.

Calciomercato Inter, 90 milioni e un bomber in cambio di Lautaro Martinez

L’Inter è in un momento economico molto difficile, per questo motivo è possibile che venga ‘sacrificato’ un big sul calciomercato. Magari proprio il classe ’97, sul quale è ripiombato il Real Madrid: “Ho visto che è uscita questa cosa, ma mi sto godendo il momento e non penso a nulla. Vogliamo finire bene la stagione”, ha detto a tal proposito il numero dieci nerazzurro. Secondo ‘Tuttosport’, a conferma in parte di quanto scritto da Interlive.it nella giornata di ieri, il club presieduto da Florentino Perez è pronto a offrire 60 milioni cash più l’azzeramento del saldo restante (circa 30 milioni, ndr) di Hakimi, per un totale di 90 milioni di euro. Per Lautaro contratto da ben 9 milioni a stagione. Dagli spagnoli, inoltre, l’Inter potrebbe ricevere in prestito il cartellino dell’attaccante serbo Luka Jovic.