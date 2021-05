Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo dell’Atletico Madrid di Simeone di mettere le mani su un altro desiderio di Conte

Non solo Rodrigo De Paul, l’Atletico Madrid di Simeone vuole mettere le mani su un altro ‘desiderio’ di Conte e quindi dell’Inter. Stiamo parlando di Luis Muriel, autore di una stagione straordinaria con l’Atalanta. 25 i gol e 11 gli assist dell’attaccante colombiano ora nel pieno della maturazione, a Bergamo e con Gasperini ha fatto quel salto di qualità che si attendeva da anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zhang fa saltare i nervi ai big | Via con Conte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Annuncio shock: “Buffon all’Inter, ecco perché”

Calciomercato Inter, affondo Atletico per Muriel: i dettagli

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Il tecnico nerazzurro lo vedrebbe benissimo come bomber di ‘scorta’, come insomma alternativa a Lukaku e Lautaro, il problema è che al momento il club non può muoversi sul calciomercato per le ben note vicende societarie. E così, come per De Paul, ne può approfittare l’Atletico capolista della Liga con due punti di vantaggio su Barcellona e Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i ‘Colchoneros’ potrebbero arrivare ad offrire inizialmente sui 25 milioni di euro, ovvero una decina di milioni in meno rispetto alle richieste dei Percassi. Un accordo tra le parti, vista la volontà degli spagnoli di assicurarsi il colombiano, si potrebbe però trovare a metà strada.