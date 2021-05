Calciomercato Inter: i nerazzurri non sentono ragioni e fissano il prezzo per lasciare andare via il giocatore della ‘Beneamata’. I dettagli

Non solo in entrata, anche in uscita l’Inter cercherà le migliori soluzioni possibili in vista del futuro. Tanti, infatti, i giocatori nerazzurri che devono tornare dai prestiti in varie squadre o che, semplicemente, devono dialogare con la dirigenza della ‘Beneamata’ per discutere di una possibile permanenza o, in caso, addio definitivo: tra questi c’è anche Joao Mario attualmente in forze allo Sporting Lisbona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Joao Mario: anche due spagnole su di lui

Nella giornata di ieri, Joao Mario si è laureato Campione di Portogallo con lo Sporting Lisbona. Il talento iberico si è dimostrato davvero fondamentale per la sua squadra, che mancava all’appuntamento con il titolo nazionale più prestigioso dal 2002. Tuttavia, la sua permanenza non è sicura. Il club portoghese vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma l’ingaggio (3 milioni di euro netti) e il costo del cartellino (circa 10 milioni) non aiutano all’avanzare della trattativa.

I nerazzurri vogliono evitare la minusvalenza e se lo Sporting Lisbona sarà costretto a dare forfait, la ‘Beneamata’ sembra pronta a chiudere con altre squadre, in particolare due: Real Betis e Valencia. Entrambi i club spagnoli hanno già manifestato interesse per il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2022 e, ad ogni modo, ha il futuro ben lontano da Milano.