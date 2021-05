Marcelo Brozovic potrebbe finire sulla lista dei partenti. Il croato finirebbe nel mirino di un connazionale in un caso

Antonio Conte in questa straordinaria stagione ha saputo ridare un ruolo di primaria importanza nella squadra anche a Marcelo Brozovic. Il croato, tra i top della gara di ieri contro la Roma vinta 3-1 e che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022, sembrava destinato a partire la scorsa estate, ma il tecnico salentino è riuscito a ritagliargli su misura compiti e posizione adatta per farlo rendere al meglio. Ora il regista in maglia numero 77 potrebbe però diventare nuovamente uomo mercato, alla luce anche delle problematiche finanziarie che vive l’Inter in questo momento storico. L’ultima ipotesi porta in Francia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Monaco aggrappato alla Champions: sogno Brozovic

In Ligue 1 a due giornate dalla fine c’è il Monaco di Kovac in piena lotta per un posto in Champions League. Al momento i biancorossi del Principato occupano la terza posizione che varrebbe i preliminari. Si tratterebbe di un traguardo importante anche dal punto di vista economico, con il club che nel caso regalerebbe qualche colpo di spessore allo stesso Kovac per affrontare al meglio la prossima annata.

In questo senso un pallino del croato è il connazionale Brozovic, tra i big che l’Inter potrebbe cedere visto momento economico molto delicato. Il contratto scade l’anno prossimo mentre la clausola è sempre intorno ai 60-65 milioni di euro, ma la società di Suning può acconsentire all’addio di fronte ad una proposta da 30 milioni vista la situazione.