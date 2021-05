Situazione in continuo divenire in casa Inter per quanto concerne Lautaro Martinez, soprattutto dopo il diverbio con Conte

Nonostante lo scudetto già ottenuto sul campo, l’Inter ha continuato a non fare sconti a nessuno, legittimando ulteriormente la vittoria del titolo grazie ai successi convincenti contro Sampdoria e Roma. In particolare dalla sfida contro i giallorossi sono emerse scorie tra Lautaro Martinez e Antonio Conte, con l’attaccante argentino arrabbiato per la sostituzione prematura del tecnico salentino che non gliele ha di certo mandate a dire. Una situazione apparentemente rientrata totalmente il giorno dopo con un simpatico video postato sui social con protagonisti gli stessi Martinez e Conte coadiuvati da Lukaku in versione presentatore. Uno sketch simpatico che nasconde per il momento eventuali strascichi, ma che lascia comunque aperti alcuni interrogativi sul rapporto tra i due. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Le ultime su Conte tra Inter e Tottenham

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte se ne va? Rischio (altri) tre grandi addii

Calciomercato Inter, rapporto Lautaro-Conte: “Si odiano”

A partire proprio dal battibecco dopo il cambio in Inter-Roma, arriva un retroscena sul rapporto tra Lautaro e lo stesso Conte. A tal proposito il giornalista Ilario Di Giovambattista è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto sulla situazione sottolineando proprio il rapporto non idilliaco tra i due contendenti: “Conte e Lautaro si odiano, hanno litigato mille volte in questa stagione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio con la Champions | Servono 30 milioni

Rivelazione importante sulle tensioni tra Lautaro e Conte, con il giornalista che ha quindi concluso: “Il tecnico leccese non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante argentino che ha detto che rimarrebbe all’Inter anche con un altro allenatore“.