Juventus-Inter: alla vigilia del match di Torino, valido per la 37° giornata di Serie A, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa

Domani alle ore 18, allo Stadium andrà in scena Juventus-Inter. Il match, valido per la 37° giornata del campionato di Serie A, vale tantissimo per i bianconeri che sono ancora in lotta per accedere alla Champions League 2021/22. Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Juventus-Inter, Conte: “Stagione equilibrata, se non guardiamo la prima in classifica…”

“Inter-Juve partita della svolta? Penso che in una stagione ci sono partite che ti possono indicare un tuo livello. Per noi fu importante perché abbiamo battuto la squadra che ha dominato per nove anni. Da questo punto di vista è stata molto importante. Noi capitalizzammo nel modo giusto e continuammo alla grande la stagione. Rapporti di forza cambiati? Non me lo aspettavo“.

“A parte l’Inter, c’è stato tanto equilibrio dietro. Mentalità? Tutte le partite valgono tre punti, questo dobbiamo pensare sempre. Quando affronti squadre importanti c’è un margine di difficoltà più elevato, ma i campionati si vincono in 38 partite. Anche vincere contro l’ultima in classifica è importante. Noi abbiamo fatto cose straordinarie, merito nostro per quello che abbiamo fatto“.