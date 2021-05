Da Lukaku a Ronaldo, ecco le probabili formazioni della sfida Juventus-Inter che andrà scena a Torino e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Juventus-Inter andrà in scena domani alle ore 18. Match che vale tantissimo per i bianconeri, che devono tentare di vincere a tutti i costi per non perdere definitivamente il treno Champions League. Dall’altra parte i nerazzurri si presenteranno da Campioni d’Italia ma non per questo senza voglia di lottare. Antonio Conte, infatti, metterà in campo la migliore formazione possibile. Torna la difesa titolare con Handanovic in porta e il ‘trio delle meraviglie’ in difesa. Hakimi e Perisic sugli esterni, Barella, Brozovic ed Eriksen al centro del campo. In attacco torna la ‘Lu-La’, considerata l’indisponibilità di Sanchez. Anche Pirlo metterà in campo i migliori. Torna Dybala titolare al fianco di Ronaldo. Chiesa dal 1′, così come Cuadrado: altra chance per Chiellini che deve ritrovare la forma migliore. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo; All.: Pirlo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Arbitro: Calvarese