Il Manchester City di Pep Guardiola si giocherà presto una finale di Champions ed in barba alla crisi spera di piazzare un clamoroso doppio colpo dall’Inter

Al netto della grande gioia per lo scudetto vinto, la società Inter si ritrova a fare letteralmente i conti con una crisi economica che porterà ad un nuovo austerity da parte del club. La situazione infatti non è delle più rosee, e i prossimi interventi di Steven Zhang potrebbero essere decisivi per stabilire le prossime mosse anche di calciomercato. In questo senso l’Inter dovrà fare attenzione ai propri gioielli più giovani ed appetibili in giro per l’Europa. Tra questi certamente Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, entrambi molto graditi al Manchester City di Pep Guardiola. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Guardiola punta al doppio colpo: Bastoni con Lautaro

Il Manchester City di Pep Guardiola si giocherà presto una finale di Champions contro il Chelsea, per poi rituffarsi a capofitto in sede di mercato. In barba alla crisi generale, i ‘Citizens’ potrebbe accontentare ancora una volta il tecnico spagnolo, soprattutto nel caso in cui dovesse vincere la prima Champions della storia del club.

A Guardiola servono un centrale e l’erede del partente Aguero. In questo senso occhio a cosa accadrà proprio con due big nerazzurri: Bastoni e Lautaro Martinez. Per il duo nerazzurro il club inglese potrebbe stanziare sui 120 milioni di euro, per fare un clamoroso doppio regalo all’ex allenatore del Barcellona.