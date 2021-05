Milenkovic: non solo l’Inter anche due club inglesi vogliono il calciatore

Inter, il difensore Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina a fine stagione. Oltre alla squadra nerazzurra ci sarebbero anche i due club di Manchester pronti a piombare sul calciatore per portarlo a giocare nella Premier League

INTER MILENKOVIC AGGIORNAMENTO/ La Fiorentina, dopo il ritorno di Beppe Iachini in panchina, si è salvata ed ora può addirittura puntare alla posizione in cui il tecnico l’aveva lasciata quando venne esonerato: la 12esima. In questo momento, la squadra viola è in 13esima posizione con 39 punti, ma ha davanti a se ha l’Udinese con 40 e il Bologna con 41. In vista della prossima stagione e in attesa di conoscere il suo futuro, la formazione viola sa già le intenzioni di alcuni suoi calciatori, che hanno informato di voler lasciare il club toscano. Uno di questi è sicuramente il difensore Nikola Milenkovic, che dopo la buona stagione si è fatto sicuramente notare e sul quale ci sono almeno tre pretendenti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In Italia, per il momento, sembra ci sia solo l’interessamento dell’Inter, mentre è derby d’Inghilterra tra le due squadre di Manchester che sono pronte a sfidarsi nuovamente, dopo che il campionato ha visto il City prevalere sui cugini nella lotta scudetto, per cercare di portarlo nella Premier League. Come ha spiegato Calciomercato.com