Nainggolan si è rivelato prezioso per la salvezza del Cagliari, che ora vuole farlo suo a titolo definitivo. L’affare con l’Inter si può chiudere con uno scambio

Il Cagliari è aritmeticamente salvo e così può iniziare a programmare la prossima stagione. Il presidente Giulini è intenzionato a confermare Radja Nainggolan, rivelatosi elemento prezioso per il traguardo salvezza che a un certo punto sembrava irraggiungibile. Il belga è in scadenza con l’Inter fra un anno, vale a dire a giugno 2022 con ingaggio da circa 9 milioni lordi, per cui è impossibile che possa avvenire un altro prestito. Non da escludere, invece, la via della risoluzione con buonuscita, in stile Godin, anche se oggi ‘Tuttosport’ rilancia l’ipotesi di uno scambio che eviterebbe a Suning una minusvalenza.

Calciomercato Inter, Nainggolan al Cagliari a titolo definitivo: torna in auge una vecchia idea di scambio

Il classe ’88 di Anversa tutto del Cagliari con uno scambio, ma Scambio con chi? Con Riccardo Ladinetti, centrocampista di 20 anni in prestito all’Olbia – una sorta di società ‘satellite’ del Cagliari – già accostato ai nerazzurri l’estate scorsa proprio nell’ambito dell’affare Nainggolan. Il ragazzo piace molto alla dirigenza di viale della Liberazione.