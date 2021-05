Calciomercato Inter: manca sempre meno all’incontro fra il presidente Zhang e l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte. Fissata la data

Oltre al tanto agognato scudetto, che l’Inter alzerà al cielo domenica alle ore 15 dopo il match di ‘San Siro’ con l’Udinese, sale l’attesa per il futuro e il decisivo incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte che può significare tantissimo per il futuro prossimo dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE>>> Inter, la festa Scudetto continua | Presente anche Conte

Calciomercato Inter, Conte-Zhang: domani il vertice

Da quanto filtra, comunque, il tecnico leccese vuole continuare con questa squadra senza particolari stravolgimenti. In casa Inter, a partire da Marotta, sono tutti positivi per quanto concerne il proseguimento del progetto sportivo guidato proprio dall’ex allenatore del Chelsea. Domani, come scrive il giornalista Biasin su Twitter, è previsto il vertice tra Conte e Steven Zhang che sarà decisivo per la permanenza o meno dello stesso tecnico salentino sulla panchina nerazzurra. Per tutte le altre news CLICCA QUI.