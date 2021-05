Altro che Inter, Olivier Giroud potrebbe accasarsi al Milan. Il bomber francese non rinnoverà il contratto col Chelsea in scadenza a giugno

All’Inter? Macché, al Milan. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il club rossonero pensa concretamente a Olivier Giroud per la prossima stagione. Il bomber francese non rinnoverà il suo contratto col Chelsea in scadenza a giugno e per il ‘Diavolo’ sarebbe il profilo giusto per il ruo di vice Ibrahimovic ma anche per giocare assieme allo svedese. Non è detto che per convincere il classe ’86 di Chambery sia necessaria per forza la qualificazione alla Champions, traguardo messo fortemente in discussione dalla squadra di Pioli con il pareggio casaling contro il Cagliari.

Come noto, Giroud è da tempo in cima alle preferenze di Conte per il ruolo di vice Lukaku, ma al momento Marotta e soci sono bloccati sul fronte entrate per gli ormai stranoti problemi economico-finanziari. E di questo può approfittarne la dirigenza milanista, sfruttando ovviamente pure i vantaggi fiscali del Decreto Crescita.

Calciomercato Inter, Giroud-Milan: i dettagli

Giroud potrebbe legarsi al Milan con un contratto biennale, oppure annuale con opzione a fronte di uno stipendio da circa 4,5-5 milioni di euro netti.