Inter: trovato l’accordo tra Suning e Oaktree per il futuro dei nerazzurri che potrebbe cambiare radicalmente nel giro di 3 anni. I dettagli

Mentre l’Inter attende l’esito dell’incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte, un passo in avanti sembra essere già stato fatto per il futuro con l’accordo tra Suning ed Oaktree, si attende soltanto l’ufficialità, arrivato. Lo riporta il sito specializzato ‘Bloomberg’. Il fondo americano sosterrà con un prestito di 336 milioni di dollari (275 milioni di euro) le difficoltà economiche dei nerazzurri.

In più, il gruppo statunitense acquisterà il 31% delle quote della ‘Beneamata’ di proprietà attualmente appartenenti a LionRock. Questa trattativa, in caso Suning non riesca d estinguere i propri debiti nel giro di 3 anni, porterà Oaktree a prendere il controllo totale dell’Inter. Tale lasso di tempo darà l’opportunità al colosso di Nanchino di risolvere la situazione finanziaria del ‘Biscione’. Quando verrà annunciato tutto? Entro mercoledì, quando Tom Pitts si dimetterà dal cda dell’Inter.