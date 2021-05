Dopo quello in campo, sfida tra l’Inter e il MIlan anche sul calciomercato. I nerazzurri provano il sorpasso per il post Sanchez

Alexis Sanchez, tra infortuni e poche partite giocate, anche in questa stagione ha fatto da riserva di assoluto valore rimanendo dietro nelle gerarchie a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez imprescindibili per Antonio Conte. Per questo e non solo potrebbe lasciare la ‘Beneamata’ in estate, con i nerazzurri che sarebbero pronti a sfidare il Milan sul mercato: l’obiettivo è Paul Mukairu. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, lascia Sanchez e arriva Mukairu: Milan ‘beffato’

Paul Mukairu potrebbe approdare all’Inter. Il calciatore classe 2000 piace anche al Milan e, secondo ‘Calciomercato.it’, i nerazzurri starebbero provando a sorpassare proprio i rossoneri per accaparrarselo. Il centravanti nigeriano ha attirato diversi club grazie alle sue qualità che lo hanno messo in mostra con la maglia dell’Andelecht. Il club belga, infatti, potrebbe riscattarlo immettendo sulle casse dell’Antalyaspor 3 milioni di euro.

Successivamente, cederlo per circa il dopo: 7,5 milioni. Una cifra non esagerata in tempi di pandemia, che il ‘Biscione’ si procurerebbe grazie all’addio di Alexis Sanchez. Il cileno, che prende oltre sette milioni di ingaggio annui e ha già 32 anni, potrebbe essere sacrificato proprio per arrivare al giovane centravanti africano che sotto la guida tecnica di Antonio Conte potrebbe crescere a dismisura.