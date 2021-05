Il Cagliari vuole Nainggolan, in scadenza a giugno 2022 con l’Inter, a titolo definitivo

Trattativa in corso tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. Il club di Giulini vuole il belga a titolo definitivo e, come riporta ‘Sky Sport’, ha alzato la prima offerta da 3 milioni – respinta dal club nerazzurro – a 5 milioni di euro: 2 subito, più la rinuncia al bonus scudetto per Nicolò Barella che ammontano a circa 1,5-2 milioni di euro e una opzione di 2,5 milioni sul baby centrocampista Ladinetti a partire dal prossimo luglio e valida per un anno e mezzo.

Calciomercato, arrivano conferme su Nainggolan: l’Inter valuta anche la risoluzione del contratto

L’emittente satellitare conferma poi quanto scritto da Interlive.it lo scorso 25 aprile, ovvero che Marotta e soci valutano in maniera concreta la risoluzione del contratto (in scadenza a giugno 2022 e da 4,5 milioni netti) di Nainggolan. Questa ‘soluzione’, però, non garba al Cagliari visto che poi il classe ’88 avrebbe maggiore potere contrattuale avendo in mano il suo contratto e quindi la facoltà di poter chiedere uno stipendio maggiore.