In casa Inter va ancora definito il futuro di Marcelo Brozovic ad una anno dalla scadenza contrattuale. Strizza l’occhio in Francia

Annata della rivalsa quella che volge al termine per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dopo tante critiche ed una lunga estate di tira e molla sul futuro alla fine è rimasto, diventando fulcro centrale del centrocampo di Antonio Conte. Un elemento molto importante che però ora ha nuovamente il destino in bilico. Il rinnovo di contratto infatti non arriva e l’attuale accordo scadrà a giugno 2022, lasciando pochi margini di trattativa alla stessa Inter che potrebbe provare a venderlo in estate. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Brozovic strizza l’occhio al PSG: possibile scambio

Nello specifico Brozovic, secondo la ‘Gazzetta dello sport’, strizza l’occhio al PSG al quale è stato vicino l’estate scorsa. I parigini potrebbero lanciare l’assalto al regista croato andato a riproporre lo scambio con Leandro Paredes, centrocampista argentino spesso accostato al club di Suning. L’Inter dal canto suo semmai preferirebbe solo una proposta cash sui 40 milioni di euro.

Sul versante Brozovic inoltre va ricordato che è in scadenza 2022 anche se il papà-agente del calciatore in maglia numero 77 sarebbe atteso a Milano per parlare di rinnovo in una situazione che resta tutta in divenire. Serviranno le prossime settimane per capire il futuro del croato.