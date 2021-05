L’Inter è sempre a caccia di un esterno sinistro per Conte. Tra i papabili c’è Filip Kostic che però piace anche alla Juventus: l’idea

L’Inter ha trovato in Ivan Perisic un’ottima alternativa a sinistra ma Antonio Conte continua a desiderare un nuovo innesto in quella zona di campo. I nerazzurri infatti in estate perderanno anche Ashley Young, e il tecnico salentino desidera ardentemente un nuovo interprete della fascia capace di abbinare al meglio le due fasi di gioco. Diversi i profili sondati negli ultimi mesi: da Marcos Alonso ad Emerson Palmieri passando per il rientro di Dimarco fino al suggestivo Filip Kostic. Il ‘re degli assist’ della Bundesliga in particolare è reduce da una straordinaria stagione con l’Eintracht Francoforte che non è passata inosservata agli occhi delle big europee. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione sicura | Già scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Calciomercato Inter, Kostic per la sinistra: irrompe la Juventus

Kostic infatti in Italia non piace solamente all’Inter. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ sarebbe pronta ad irrompere anche la Juventus con una una proposta cash da 20-25 milioni di euro. I bianconeri inoltre approfitterebbero dei buoni rapporti con l’agente Fali Ramadani. I soldi per lanciare l’assalto all’Eintracht inoltre potrebbero arrivare dalla possibile cessione di Alex Sandro, a fine ciclo e prossimo ad essere messo sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio a sorpresa | Tripla pista per la successione

Prezzo fissato intorno ai 20 milioni di euro per il verdeoro che percepisce anche un ingaggio pesante da 5 milioni di euro da smaltire per la Juventus. Il Francoforte resta comunque bottega molto cara e per Kostic potrebbe chiedere la bellezza di 40 milioni di euro. I teutonici potrebbero quindi avanzare una richiesta di scambio con il turco Demiral, cercando uno scambio alla pari che così taglierebbe fuori l’Inter.