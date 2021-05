Tra gli obiettivi dell’Inter c’è la ferma volontà di alleggerire il monte ingaggi. Tra mancati rinnovi, cessioni e possibili risoluzioni contrattuali: le cifre

Messa da parte la gioia per la vittoria dello scudetto, il presidente Steven Zhang continua a lavorare sodo per il futuro dell’Inter. La società nerazzurra passerà inevitabilmente da una politica di austerity dovuta alle tante spese e alla crisi alimentata dalla pandemia degli ultimi 12 mesi. Le cifre sono infatti preoccupanti e tra i prossimi obiettivi del club meneghino c’è inevitabilmente la riduzione dei costi di gestione e del monte ingaggi della squadra. L’Inter punta quindi a piazzare una serie di operazioni oculate di gestione di ricavi e costi che dovrebbe alleggerire l’incudine che ad oggi pende sulla società. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione sicura | Già scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Calciomercato Inter, obiettivo monte ingaggi: cifre e soluzioni

L’Inter vuole dunque alleggerire il monte ingaggi tra mancati rinnovi, cessioni e possibili risoluzioni contrattuali andando a risparmiare cifre considerevoli. Nello specifico soffermandosi sui calciatori che dovrebbero lasciare senza un rinnovo di contratto, il club di Suning andrebbe a risparmiare sui 6 milioni lordi per Kolarov, 3,5 per Ranocchia, 6 per Young ed uno per il portiere Padelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio a sorpresa | Tripla pista per la successione

Tra i calciatori non a scadenza invece potrebbero partire facendo spazio salariale i vari Perisic (10 milioni di ingaggio lordi), Vecino (5), Vidal (9), Sanchez (10), con i due cileni che nel caso potrebbero lasciare l’Inter con una risoluzione dell’accordo in essere. In totale così facendo i nerazzurri risparmierebbero un tesoretto da circa 55 milioni di euro.