Hakimi: il calciatore nominato ambasciatore Unicef per il Marocco

Inter, il calciatore Achraf Hakimi è stato nominato ambasciatore Unicef per il Marocco. Il giocatore ha esternato tutta la sua felicità per questa decisione sia sul sito del fondo umanitario che sui suoi canali social

INTER HAKIMI AMBASCIATORE/ Il calciatore dell’Inter Achraf Hakimi, è diventato ufficialmente ambasciatore Unicef. La bella notizia arriva direttamente dal fondo umanitario del Marocco tramite i suoi canali social, mentre si festeggiano i 75 anni della fondazione. Queste le parole che spiegano l’avvenimento: “L’Ufficio dell’Unicef in Marocco annuncia la nomina di Achraf Hakimi a Campione dei diritti dei bambini, per sostenere gli sforzi dell’Unicef in Marocco e dei suoi partner”.

Il giocatore, a sua volta, ha esternato la sua felicità per questa nomina e ha risposto direttamente sul sito dell’Unicef. Queste le sue parole: “Sono molto orgoglioso di sostenere l’Unicef e i suoi sforzi, volti a promuovere i diritti dei bambini. I bambini sono i più colpiti dalle ripercussioni di questa epidemia, soprattutto i più vulnerabili. È dovere di tutti sostenere la propria causa, farò del mio meglio per promuovere i diritti dei bambini in Marocco“. Naturalmente ha voluto esprimere tutta la sua gioia anche sui suoi canali social.