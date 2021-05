Inter: Eder ha rilasciato dichiarazioni al veleno nei confronti di Suning. Il motivo e la ‘speranza’ riposta nel destino dei nerazzurri

L’Inter, fresca di scudetto conquistato e di accordo con il fondo americano Oaktree, domenica alle ore 15 affronterà l’ultimo match di un campionato che l’ha vista assoluta protagonista. Le difficoltà economico-finanziarie, però, non sono finite.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Milenkovic sempre nel mirino | Proposta da Firenze

Ci ha tenuto a ribadirlo su Twitter anche Eder con un paio di post in cui l’attaccante brasiliano attacca Suning a fronte di quanto successo con l’ex squadra cinese dell’azienda, lo Jiangsu, in cui Eder è rimasto per 3 anni fino all’amaro epilogo.

Inter, senti Eder: “Non abbiamo visto soldi. Spero non accada anche ai nerazzurri”

Spero che i soldi arrivino anche per noi del Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi(visto che la proprietà dei clubs è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti ) pic.twitter.com/AZQaHpFZgw — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 21, 2021