Antonio Conte ha bisogno di garanzie in vista della prossima stagione. La situazione economica è in divenire e Bastoni potrebbe essere il sacrificato

L’Inter spera di arrivare ad una soluzione quanto prima in vista della prossima stagione. Antonio Conte in particolare pretende garanzie sul possibile mercato estivo e sulla competitività eventuale della squadra per quanto concerne la prossima annata, a seguito dello scudetto vinto le scorse settimane. La situazione economico-finanziaria dell’Inter non è però delle più rosee e il club di Suning corre il rischio, sul fronte cessioni, di dover effettuare qualche sacrificio. Nello specifico Antonio sa bene che non potrà fare grandi richieste anche se resta ferma la volontà di non toccare i vari Lukaku, Lautaro e Barella. In questo contesto il sacrificato eventuale potrebbe essere Alessandro Bastoni. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, sacrificio Bastoni: scambio col City

Bastoni quest’anno è stato un altro giocatore fondamentale nel sistema di Conte ma il nuovo accordo di rinnovo per ora resta congelato. In tale contesto potrebbe farsi avanti nuovamente il Manchester City di Pep Guardiola, grande estimatore del giovane difensore italiano.

Il club inglese sul tavolo può mettere sui 45 milioni di euro cash più una contropartita. Occhio all’esterno ucraino Zinchenko, laterale mancino ucraino valutato sui 20-22 milioni e capace di interpretare ruoli diversi sotto i dettami tattici dell’esperto allenatore spagnolo che presto si giocherà una finale di Champions.