Il sogno per il centrocampo del futuro in casa Inter resta Rodrigo De Paul. La concorrenza non manca ma i nerazzurri pensano alla soluzione

Al netto delle problematiche economiche che hanno evidentemente colpito l’Inter nell’ultimo anno, la società ha comunque intenzione di potenziare al meglio la rosa di Antonio Conte in vista della prossima ed ambiziosa stagione. Per farlo Marotta e soci proveranno ad accontentare le richieste del tecnico che sogna ancora Rodrigo De Paul, reduce da un’annata da protagonista assoluto con la maglia dell’Udinese. Il centrocampista argentino ha compiuto un ulteriore passo in avanti diventando leader maximo della mediana friulana, trascinando la squadra di Gotti ad una salvezza tutto sommato tranquilla. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione sicura | Già scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Calciomercato Inter, il sogno è sempre De Paul: soldi e scambio

Senza cessioni sarà però complicato andare all’assalto di un calciatore costoso e soprattutto seguitissimo come De Paul. Per questa ragione, in caso di addio di Christian Eriksen, l’Inter potrebbe provare ad accontentare Conte lanciando un assalto concreto al talento argentino classe 1994.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio a sorpresa | Tripla pista per la successione

Sfida a Juve, Milan ma soprattutto Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone che lo stima molto. All’Udinese potrebbe essere avanzata un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale sui 35-40 milioni di euro comprensivi però di un paio di contropartite. Nel caso l’Inter potrebbe offrire i giovani Agoume e Pinamonti, mentre ai friulani piace il talentuoso Pirola che preferirebbe all’attaccante attualmente nella rosa di Conte.