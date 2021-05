Inter-Udinese, Handanovic: “Oggi veniamo premiati, una cosa che sognavo sin da bambino”

Inter-Udinese, il portiere Samir Handanovic ha superato per numero di presenze Walter Zenga nella squadra nerazzurra e oggi ha avuto anche l’onore di alzare il trofeo dello Scudetto da capitano

INTER-UDINESE 5-1 HANDANOVIC/ L’Inter vince anche l’ultima partita di campionato, che conta solo per proseguire nella striscia record di vittorie casalinga che, in attesa della prossima stagione si attesta a ben 16. La formazione milanese batte nettamente per 5-1 l’Udinese e poi può festeggiare il suo 19esimo Scudetto con la consegna in mezzo al campo del trofeo. La squadra di Antonio Conte, da quasi un mese sa di avere in tasca il 19esimo scudetto e Dazn ha intervistato il portiere e capitano della squadra milanese Samir Handanovic, che oggi ha disputato solo il primo tempo della partita che gli è valsa la 329 presenze con la maglia nerazzurra e che gli ha permesso di superare Walter Zenga nella classifica nerazzurra e poi nella ripresa ha lasciato spazio a Padelli.

Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo atteso da tanto questo momento, ci sono grande emozione, gioia e felicità: oggi veniamo premiati, una cosa che sognavo sin da bambino. Ce la godiamo e deve essere un punto di partenza“. Il portiere ha poi voluto ricordare la parata più bella di questa stagione e ha dichiarato: “La parata della stagione è quella su Chiesa, all’andata contro la Juventus“.