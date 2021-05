Le dichiarazioni di Cristian Stellini, vice di Conte, dopo la cerimonia Scudetto

Conte resta o no all'Inter? Dopo la cerimonia Scudetto, il vice Cristian Stellini ha confermato qual è in sostanza la 'condizione' per la permanenza del tecnico sulla panchina interista, ovvero la conferma dell'ossatura della squadra (dei titolarissimi) che ha chiuso il campionato con 91 punti. "Se partisse qualche big, bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire da come abbiamo cominciato due anni fa – le parole di Stellini a 'Dazn', destinatario il presidente Steven Zhang – Abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni in Italia, c'è un gruppo unito e importantissimo, per cui questo progetto dovrebbe proseguire. La società dovrà dare delle risposte.

Inter-Udinese, Stellini: “Se questo progetto può continuare, sicuramente si andrà avanti insieme”

“Se questo progetto può continuare, sicuramente si andrà avanti insieme. Quando hai a che fare con un allenatore top come Conte, il progetto deve restare ad alto livello. Se siamo ottimisti? Noi siamo super ottimisti – ha risposto Stellini – abbiamo creato quel che volevamo creare, cioè una squadra forte e ambiziosa che può crescere anche a livello europeo. Abbiamo questa possibilità che non vogliamo lasciarci scappare. Lacrime Lukaku? Nel corpo di un super atleta c’è un cuore grande”.